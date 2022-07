Reunião semanal da Comissão foi feita na mesma sala da Câmara do Luxemburgo onde há 70 anos se reuniu pela primeira vez a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o embrião da atual União Europeia.

Fotos. Carvão e Aço trazem von der Leyen ao Luxemburgo

Telma MIGUEL Reunião semanal da Comissão foi feita na mesma sala da Câmara do Luxemburgo onde há 70 anos se reuniu pela primeira vez a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o embrião da atual União Europeia.

Ursula von der Leyen e o conjunto dos comissários europeus – à exceção do comissário da Agricultura, do vice-presidente Frans Timmermans e do comissário do Ambiente e das Pescas - foram esta quarta-feira recebidos pelo Grão-Duque Henri antes do início da reunião semanal do colégio de comissários.Esta quarta-feira, a reunião foi excecionalmente na Câmara do Luxemburgo.

A deslocação de 24 membros da Comissão ao Grão-Ducado serviu para assinalar os 70 anos da criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, entidade precursora da atual União Europeia, que a 10 de agosto de 1952 se formalizou, na sala onde hoje os comissários europeus se reuniram.

Foi ainda inaugurada uma placa comemorativa da reunião inaugural de há 70 anos atrás.

7 A burgomestre da capital, Lydie Polfer, com von der Leyen e Xavier Bettel. Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort

Antes de dar início às discussões em agenda, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, pediu um minuto de silêncio em homenagem às mais de 200 vítimas mortais das inundações de há um ano na Europa central, sobretudo na no Luxemburgo, Bélgica, Alemanha e Países Baixos.

Após a reunião semanal, o primeiro-ministro Xavier Bettel ofereceu um almoço aos membros da Comissão. Durante a tarde desta quarta-feira a comitiva europeia visita o Tribunal de Contas Europeu, em Kirchberg.

Na visita foi realizado ainda um minuto de silêncio em homenagem às vítimas das inundações na Europa de há um ano.

