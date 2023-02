Centenas de pessoas participaram este sábado numa manifestação pelo fim da guerra.

Um ano de guerra

Fotos. Capital saiu à rua em solidariedade com a Ucrânia

Na tarde de sábado, várias centenas de pessoas saíram à rua na Cidade do Luxemburgo para uma demonstração de solidariedade com a Ucrânia. A polícia estima que a marcha teve entre 500 a 700 participantes, que apelaram ao fim do conflito e ao maior apoio possível à população ucraniana.

24 Foto: Gilles KAYSER

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER Foto: Gilles KAYSER

A manifestação, organizada pela associação LUkraine, decorreu pouco depois de se assinalar um ano desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro.

Foi um ano de resistência, mas também um ano de solidariedade, segundo descreveu Nicolas Zharov, presidente da LUkraine, ao Luxemburger Wort. "A solidariedade faz toda a diferença, significa muito. Estamos muito gratos pelo apoio formidável da sociedade civil e do governo."

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

