Sapadores do CIS Käerjeng/Pétange entraram nas valas do esgoto para resgatar os patinhos bebés que lá tinham caído.

Luxemburgo 6

Resgate animal

Fotos. Bombeiros salvam seis patinhos presos em esgoto de Fingig

Redação Sapadores do CIS Käerjeng/Pétange entraram nas valas do esgoto para resgatar os patinhos bebés que lá tinham caído.

O fim de semana passado ficou marcado por duas corridas de patos, uma das quais que poderia ter sido fatal para os animais. Se a famosa " Duck Race" de sábado foi completamente inofensiva para os 16 mil patos que competiram no rio Alzette, não fossem os bichos de plástico, já a que ocorreu domingo em Fingig, comuna de Käerjeng foi real e muito perigosa.

Em Fingig, uma mãe pata passeava com as suas seis pequenas crias atrás, quando estas numa corrida solitária caíram nas grelhas do esgoto, na estrada.

6 O resgate dos seis patinhos que caíram no esgoto em Fingig e foram salvos pelos bombeiros do CIS Käerjeng/Pétange. Crédito: CGDIS

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O resgate dos seis patinhos que caíram no esgoto em Fingig e foram salvos pelos bombeiros do CIS Käerjeng/Pétange. Crédito: CGDIS O resgate dos seis patinhos que caíram no esgoto em Fingig e foram salvos pelos bombeiros do CIS Käerjeng/Pétange. Crédito: CGDIS O resgate dos seis patinhos que caíram no esgoto em Fingig e foram salvos pelos bombeiros do CIS Käerjeng/Pétange. Crédito: CGDIS O resgate dos seis patinhos que caíram no esgoto em Fingig e foram salvos pelos bombeiros do CIS Käerjeng/Pétange. Crédito: CGDIS O resgate dos seis patinhos que caíram no esgoto em Fingig e foram salvos pelos bombeiros do CIS Käerjeng/Pétange. Crédito: CGDIS O resgate dos seis patinhos que caíram no esgoto em Fingig e foram salvos pelos bombeiros do CIS Käerjeng/Pétange. Crédito: CGDIS

Valeu-lhes a preciosa intervenção dos bombeiros do CIS Käerjeng/Pétange que retiraram as grelhas e entraram na vala para salvar os pequenos patinhos.

Todos sujos, completamente pretos das águas poluentes, os bichinhos foram resgatados um a um pelos soldados da paz, que de seguida os lavaram e colocaram em segurança, devolvendo-os depois "sãos e salvos para junto da sua mãe" pata, escreveu o Corpo Grão-Ducal de Intervenção e Socorro (CGDIS) na publicação no Facebook onde publica ainda as fotos do resgate insólito, mas tocante, das pequenas aves.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.