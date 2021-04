Novo centro da vacinação covid-19 no Luxembourg Air Rescue, em Sandweiler, é o quinto em funcionamento no Grão-Ducado.

Fotos. Bettel e Schneider na abertura do novo centro de vacinação no Findel

Catarina OSÓRIO Novo centro da vacinação covid-19 no Luxembourg Air Rescue, em Sandweiler, é o quinto em funcionamento no Grão-Ducado.

O primeiro-ministro Xavier Bettel e o ministro da Saúde temporariamente em funções, Romain Schneider, inauguraram esta segunda-feira o quinto centro de vacinação contra a covid-19 no país. O espaço está situado no hangar da Luxembour Air Rescue, no aeroporto do Findel, em Sandweiler.

O centro pode operar até 64 linhas de vacinação ao mesmo tempo-. Os atuais cerca de 25 trabalhadores operam atualmente apenas seis linhas. Os novo espaço tem capacidade para administrar 50.000 doses de vacinas por semana.

O procedimentos e horários de abertura são os mesmos que os outros quatro centros de vacinação a operar no país, de segunda a sábado, das 7h às 19h. Os restantes centros estão localizados no Hall Vitor Hugo, em Limpertsberg, na capital; em Esch-Belval, junto aos altos-fornos; no pavilhão desportivo do Centro Hospitalar Neuropsiquiátrico, em Ettelbruck, e na sede dos escuteiros de Mondorf-les-Bains.

A abertura do novo espaço em Sandweiler aconteceu no dia em que o Grão-Ducado recebeu as primeiras 2.400 doses da vacina Janssen, da farmacêutica Johnson & Johnson, a quarta a ser administrada no país. O plano de vacinação contra a covid-19 encontra-se atualmente na fase 5, onde se incluem pessoas entre os 55 e os 64 anos e pessoas com menos de 55 anos com fatores de risco como obesidade, gravidez, diabetes ou hipertensão.

Desde 2 de abril que os residentes que já foram inoculados com uma das vacinas contra a covid-19 podem adquirir um certificado de vacinação. O documento tem como objetivo comprovar a toma da vacina no âmbito da campanha de vacinação organizada pelo Governo e pode ser descarregado online através do portal MyGuichet.lu.



