Fotogaleria. Uma viagem ao passado em Useldange

Cerca de sete mil pessoas participaram na Festa Medieval de Useldange este fim de semana. Veja a fotogaleria.

Cavaleiros, trovadores e mercenários instalaram as suas tendas em frente ao Castelo de Useldange, como na Idade Média, e atraíram milhares de curiosos à pequena comuna luxemburguesa. Este fim de semana, a 13ª edição da Festal Medieval de Useldange, organizada pelos veteranos do Clube de Futebol de Useldange, contou com a presença de cerca de sete mil pessoas, que vieram fazer uma viagem no tempo.

Ao som da música medieval, e rodeados pelos trajes e as especialidades típicas da época, os visitantes descobriram um pequeno portal para voltar atrás no tempo - mas apenas durante dois dias.

Veja as imagens.

