Crentes e peregrinos enfrentaram o vento e a chuva forte este sábado para celebrar a abertura da Octave, na catedral de Notre Dame, na cidade do Luxemburgo.

Luxemburgo 23

Fotogaleria. O primeiro dia da Octave

Crentes e peregrinos enfrentaram o vento e a chuva forte este sábado para celebrar a abertura da Octave, na catedral de Notre Dame, na cidade do Luxemburgo.

Mesmo com o céu nublado, muitos fiéis e peregrinos não quiseram perder a oportunidade de participar este sábado no primeiro dia da Octave, um dos eventos religiosos mais tradicionais do Luxemburgo.

23 Foto: Anouk Antony

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony

Esta tradição luxemburguesa data do século XVII e é dedicada à Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos (padroeira do Grão-Ducado). Todos os anos, aproximadamente 90 mil fiéis oriundos da Grande Região, participam nas várias cerimónias religiosas da Octave.

A Octave dura 15 dias e este ano termina no dia 26 de maio.