Fotogaleria. "O meu coração está com vocês", diz a Grã-Duquesa

Redação Hoje, a mulher do Grão-Duque celebra 64º anos, dia em que divulga um mensagem ao país, deixando palavras de gratidão aos médicos, em tempo de crise do covid-19.

A Grã-Duquesa Maria Teresa celebra hoje o seu 64º aniversário, mas como afirma o seu "coração não está em festa", nem é o momento para tal devido à crise da pandemia do novo coronavírus, que assola o Luxemburgo e o mundo.

No Grão-Ducado, o balanço desta manhã, contabiliza já 798 casos de contaminação, não havendo nas últimas horas mais nenhuma vítima mortal. Até agora faleceram 8 pessoas no país.

E é nesta data especial que Maria Teresa envia uma mensagem à população do Grão-Ducado, e faz uma agradecimento particular aos médicos, a todos os profissionais de saúde e voluntários do país.

"Neste dia do meu aniversário quero dizer-vos que o meu coração não está em festa. O meu coração está com vocês, com todos aqueles que estão a lutar neste momento contra a doença, com aqueles que têm medo, que estão sozinhos, que são vulneráveis", inicia assim a Grão-Duquesa a sua mensagem divulgada nas redes sociais. A casa Grão-Ducal publica várias fotografias de Maria Teresa, em sua homenagem.

"Penso também naqueles que estão a viver os seus últimos momentos sozinhos, naqueles que gostariam de ter ao seu lado um ente querido para uma última despedida", continua a mulher do Grão-Duque Henri que também ele já fez uma comunicação ao país devido ao coronavírus.

No final, deixa palavras de agradecimento e apreço às equipas médicas do país. "Os meus pensamentos e os do Grão-Duque, estão particularmente, e com imensa gratidão, com o corpo médico e paramédico, assim como todos os voluntários que dão tanto de si mesmos. Vocês são como um presente para todos nós. Obrigado!"

