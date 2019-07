Até dia 4 de agosto, pode voltar atrás no tempo e mergulhar na azáfama da época medieval, no Castelo de Vianden.

Fotogaleria. O maior festival medieval do Luxemburgo já começou

A 18ª edição do festival medieval em Vianden está de volta e já atraiu milhares de pessoas este fim de semana ao norte do país. Mais uma vez, cavaleiros, trovadores, dançarinas do ventre, encantadores de serpentes, arqueiros, faquires e muitas outras personagens medievais apoderaram-se do Castelo de Vianden para dar-lhe uma nova (ou será mais antiga?) vida, o mais parecida possível com a Idade Média.

Ao todo, são mais de 100 artistas medievais que encarnam as várias personagens e dezenas de atrações, como espetáculos de malabarismo com fogo, dança do ventre, duelos de cavaleiros, câmaras de tortura, exibição de voos de ave de rapina e muito mais. Para além dessas atividades, pode ainda passear pelo mercado medieval com uma gama diversa de produtos e observar o trabalho dos artesãos.

O festival decorre até dia 4 de agosto e termina com um grande espetáculo às 18h00, onde mais uma vez cavaleiros, dançarinas e malabaristas se juntam para surpreender os visitantes.



