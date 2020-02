Fotogaleria. O Luxemburgo submerso visto de cima

As chuvas fortes que caíram na madrugada de terça-feira fizeram transbordar os rios em várias regiões do Luxemburgo. Veja as imagens que foram captadas com um drone.

As chuvas fortes que caíram na madrugada de terça-feira fizeram transbordar os rios em várias regiões do Luxemburgo. Veja as imagens que foram captadas com um drone.

Ruas e estacionamentos inundados, mais de 250 operações de bombeiros. Esta terça-feira o centro e o oeste do Luxemburgo acordaram debaixo de água. O Vale do Alzette, entre Ettelbruck e Mersch, foi uma das áreas mais afetadas. Mas também o rio Mosel e o rio Sauer viram as suas águas transbordar para as margens. O fotojornalista do Luxemburger Wort percorreu o Luxemburgo com um drone e captou as inundações vistas de cima. Veja as imagens:

Ettelbruck, Bissen, Mersch e Echternach:

O parque de Mersch inundado
Parque de Mersch
Ettelbruck
Bissen
Echternach

Colmar-Berg, Remich, Manternach, Wasserbillig e Grevenmacher:

Colmar-Berg, Remich, Manternach, Wasserbillig e Grevenmacher