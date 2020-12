Fotogaleria. Luxtram reforça motoristas com mais paragens

Com as novas quatro estações inauguradas este domingo, a empresa que gere a linha do elétrico da cidade do Luxemburgo, a Luxtram, efetuou um reforço de pessoal e conta agora com 145 trabalhadores.

Henrique DE BURGO

Segundo a Luxtram, foram formados mais 28 maquinistas, além dos anteriores 43. A frota de elétricos foi também aumentada para um total de 27 unidades, refere a empresa em comunicado.

Este domingo foram inauguradas as novas paragens de Hamilius, Place de Metz, Place de Paris e Gare Centrale, totalizando agora 15 paragens e cinco terminais de ligação nos oito quilómetros de linha. A primeira viagem foi feita com pompa e circunstância com o Ministro da Mobilidade François Bausch, a burgomestre da Cidade do Luxemburgo Lydie Polfer e o Grão-Duque Henri.

De resto, a fita da inauguração foi cortada pelo próprio monarca, na Place des Martyrs.

Próxima paragem: Gare Central A partir deste domingo, 13 de dezembro, o elétrico circulará entre a Place de l'Étoile e a Gare Central. Suba a bordo para uma primeira viagem.

O elétrico vai funcionar sete dias por semana, das 4h30 à meia-noite, de segunda a sábado, e das 5h15 à meia-noite, aos domingos.



Os próximos objetivos já estão definidos. Acabada a obra, há mais no horizonte.

Espera-se que até 2022 o elétrico chegue pelo menos a Bonnevoie, num caminho que segue até Howald. Em 2023 deverá ser inaugurada a paragem de Cloche D'Or e um ano depois a do aeroporto de Findel. Dentro de oito anos, o 'tram' vai chegar a alta velocidade ao sul do país, através da ligação direta Luxemburgo-Esch.

com Teresa Camarão

