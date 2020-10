Esta aeronave de transporte capaz de levar 37 toneladas e 116 passageiros foi recebida com pompa e circunstância no Findel. É a primeira de uma frota de oito adquirida em conjunto pelo Luxemburgo e Bélgica.

Fotogaleria. Luxemburgo já tem o seu novíssimo avião militar A400M

Redação Esta aeronave de transporte capaz de levar 37 toneladas e 116 passageiros foi recebida com pompa e circunstância no Findel. É a primeira de uma frota de oito adquirida em conjunto pelo Luxemburgo e Bélgica.

A cerimónia de boas vindas do avião militar A400M decorreu na quinta-feira com a presença do Grão-Duque Henri, do Ministro da Defesa, François Bausch, e do Chefe do Estado-Maior do Exército, General Steve Thull.



Esta aeronave de transporte estratégico é a primeira de oito aparelhos que o Luxemburgo vai adquirir com a Bélgica para a criação de uma frota binacional belga-luxemburguesa,

A chegada do avião militar novinho em folha foi celebrada com a tradicional saudação de água na apresentação oficial ao país. Este avião A400M da frota é o único que ficará em solo luxemburguês.

Missões militares e civis

“Este é um projeto modelo para futuras missões servindo à paz e segurança em todo o mundo”, declarou François Bausch na cerimónia salientando que apesar do seu objetivo militar também pode ser usado em missões civis. Presentes no evento estavam também Thomas Lambert, Embaixador da Bélgica em Luxemburgo, e o Major General Marc Thys, Vice-Chefe da Defesa Belga, representando o país vizinho com quem o Grão-Ducado vai criar esta frota militar.

Encomendada em 2001 só agora o avião turboélice chegou ao Luxemburgo devido a demoras de ordem técnica. O aparelho veio diretamente de Sevilha onde foi construído, tendo já realizado o seu voo inaugural a 12 de abril.

Novo avião militar de carga A400M aterra esta quarta-feira no Findel

O acordo de cooperação para a “aquisição e operação conjunta de uma aeronave de transporte estratégico do tipo A400M” foi assinado pela Bélgica e Luxemburgo em junho de 2001. Este é o primeiro de uma frota de oito idênticos, em que sete deles irão para a Bélgica e este ficará no Luxemburgo.

“A nova capacidade estratégica de transporte pode ser usada para apoiar operações militares, bem como gestão de crises e missões de ajuda humanitária”, indica o comunicado do Ministério da Defesa do Luxemburgo.

Tripulações luxemburguesas

E esta é uma aeronave de respeito: “As capacidades do A400M permitem que ele carregue 25 toneladas em 4.500 km ou 17 toneladas em 5.800 km. Tem carga máxima de 37 toneladas. Também pode transportar 116 passageiros”.

O acordo bilateral estipula que a “Bélgica fornecerá apoio logístico, treinamento da tripulação conjunta, manutenção, bem como modificações futuras na aeronave e seu equipamento de apoio”.

Luxemburgo. Novo avião militar realiza voo inaugural

Por seu turno, o Luxemburgo “disponibilizará 3 tripulações, o que equivale a seis pilotos (oficiais) e seis apoiantes (sargentos)”, refere o comunicado.

Um oficial luxemburguês faz já parte do pessoal operacional da componente aérea belga desde 2017, a fim de monitorizar a implementação do projeto A400M.

Quando é que o novo avião militar irá começar a voar? “A aeronave estará operacional após um período de treinamento para permitir que a equipa se familiarize com esta nova capacidade e com os vários procedimentos e especificidades relacionados com o aparelho”, responde o Ministério da Defesa no documento de apresentação divulgado no seu site.

