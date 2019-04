A oitava edição da feira de velharias no Knuedler, na cidade do Luxemburgo, recebeu milhares de pessoas este domingo. Veja as imagens.

Fotogaleria. Feira de velharias já está de volta à cidade

A oitava edição da feira de velharias no Knuedler, na cidade do Luxemburgo, recebeu milhares de pessoas este domingo. Veja as imagens.

Enquanto a "Cavalcade", o famoso desfile de carnaval luxemburguês, estava em pleno andamento nas ruas de Schifflange, a atmosfera na cidade do Luxemburgo era totalmente diferente, mais precisamente no Knuedler. A feira de velharias regressou este domingo e atraiu milhares de fãs de objetos em segunda mão. Esta feira é realizada no primeiro domingo de cada mês, de abril a outubro, entre as 10h e as 17h. Lá podemos encontrar de tudo: brinquedos, roupas, livros, quadros, utensílios de cozinha e até algumas relíquias. Veja a fotogaleria.

Para se inscrever na feira de velharias, é preciso enviar um e-mail ao Serviço de Festas e Feiras (sfm@vdl.lu) com um mês de antecedência e pagar uma taxa de 10 euros.

