As urnas encerraram às 14h para os 256.698 eleitores chamados a escolher os 60 deputados entre os 507 candidatos de nove partidos. A família grã-ducal e os principais líderes partidários já votaram.

Fotogaleria. Família grã-ducal e líderes partidários já votaram

Veja as fotos do ato eleitoral na fotogaleria do Contacto.

11 O primeiro-ministro Xavier Bettel (DP) com o marido, Gauthier Destenay, esta manhã, no bairro de Bonnevoie, onde votou. Foto: Pierre Matgé

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O primeiro-ministro Xavier Bettel (DP) com o marido, Gauthier Destenay, esta manhã, no bairro de Bonnevoie, onde votou. Foto: Pierre Matgé Eleitores a caminho das mesas de voto. Foto: Pierre Matgé O boletim de voto. Foto: Guy Wolff Sven Clement, do partido dos piratas. Foto: Anouk Ant Gast Giberyen, do ADR, em Frisange. Foto: Chris Karaba Etienne Schneider (LSAP) com o namorado, Jérôme Domange. Foto: Guy Jallay Félix Braz (déi Gréng) votou em Esch-sur-Alzette. Foto: Guy Wolff Membros da família grã-ducal a caminho da mesa de voto, na capital. Foto: Lex Kleren O Grão-Duque Jean votou no Cercle Cité, na capital. Lex Kleren Claude Wiseler (CSV) votou em Belair. Foto: Gerry Huberty Claude Wiseler e Francois Bausch (déi gréng). Foto: Gerry Huberty

As sondagens dão um crescimento do CSV, ADR e déj Lénk, resta saber se os partidos da atual coligação de governo (DP, LSAP e Déi Gréng) perderão a maioria que gozam no atual parlamento, e, nesse caso, com quem formará governo o CSV.

