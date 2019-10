No segundo domingo de outubro, o tradicional "Veiner Nëssmoort" ("Mercado das Nozes" em português) voltou às ruas de Vianden e atraiu milhares de visitantes.

Fotogaleria. Em Vianden, houve nozes para quem tem e não tem dentes

Desde 1970 que o "Veiner Nëssmoort" é realizado todos os anos no segundo domingo de outubro, no norte do Luxemburgo, em Vianden. Um mercado que ao longo dos anos se transformou num verdadeiro festival folclórico.

Em mais de 40 stands, os visitantes, incluindo um número impressionante de turistas, puderam descobrir uma variedade de delícias gastronómicas, todas confeccionadas com nozes.

41 Foto: Armand WAGNER

Nem as bebidas escaparam, sendo a oferta bastante variada, com aguardente de noz, licor de noz, creme de noz, cerveja de noz, vinho de noz ou mesmo vinho do porto de noz.

O Mercado das Nozes foi organizado pela associação "Veiner Nëssmoort a.s.b.l", com o apoio do Ministério da Economia e do município de Vianden.

