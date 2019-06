Este fim de semana, os amantes da vida ao ar livre vieram a Kockelscheuer, na cidade do Luxemburgo, para participar no Festival da Natureza e descobrir o que ela tem para oferecer.

Luxemburgo 19

Fotogaleria. Em Kockelscheuer, a descobrir o que a natureza tem de melhor

Este fim de semana, os amantes da vida ao ar livre vieram a Kockelscheuer, na cidade do Luxemburgo, para participar no Festival da Natureza e descobrir o que ela tem para oferecer.

A multiculturalidade não é a única riqueza do Luxemburgo. Há já algum tempo que os parques e espaços verdes do Grão-Ducado - alguns ainda à espera de ser descobertos - atraem milhares de turistas que se aventuram pelas florestas dentro. Este fim de semana, no meio de hortas e sem o ruído dos carros, o tradicional Festival da Natureza voltou a Kockelscheuer para mostrar o quão diversificada é a natureza e os seus benefícios para a saúde humana.

Para além de várias atividades criativas que incluíam matérias naturais (e exigiam alguma habilidade, como a criação de ouriços-cacheiros com barro e pequenos ramos), a maior atração foi a quinta pedagógica. Burros, cabras, coelhos, galinhas e ovelhas fizeram a alegria dos mais novos, que puderam alimentar os animais sob supervisão e acariciá-los.

Vários stands com artesanato local e produtos biológicos - desde mel, legumes, cremes hidratantes - deram ainda a conhecer a riqueza do país.

O festival começou este sábado e contou com a presença da ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, e do presidente da associação "Nature & the Environment", Roby Biwer, que afirmaram que proteger o ambiente e fazer parte de uma sociedade moderna não é uma incompatibilidade.

19 Foto: Charlot Kuhn

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn Foto: Charlot Kuhn