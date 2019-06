Na 10ª edição das marchas populares de Differdange não faltaram manjericos, música popular e sardinhas. Este sábado, centenas de pessoas desfilaram pelas ruas, vestidas a rigor com trajes típicos portugueses. O fotógrafo Paulo Lobo acompanhou as marchas e fez vários retratos intimistas. Veja as fotografias.

Luxemburgo 74 2 min.

Fotogaleria. É uma marcha portuguesa, com certeza

Na 10ª edição das marchas populares de Differdange não faltaram manjericos, música popular e sardinhas. Este sábado, centenas de pessoas desfilaram pelas ruas, vestidas a rigor com trajes típicos portugueses. O fotógrafo Paulo Lobo acompanhou as marchas e fez vários retratos intimistas. Veja as fotografias.

O corropio era tal que as cores se misturavam com o desejo de que tudo estivesse pronto a horas. Por volta das oito da manhã, homens e mulheres já estavam a preparar os fogareiros, as barracas de bebidas, vários stands de artigos regionais e manjericos no recinto do Parque Gerlach. Por volta das duas da tarde, a azáfama já não estava só nas ruas mas nas salas de uma escola na rue Emile Mark, onde os participantes se prepararam para as marchas. Havia peças de roupa por todo o lado. Maquilhagem que saltava de mão em mão e sempre um penteado por fazer. Mais uma vez, não podia faltar nada às famosas marchas populares de Differdange.



74 Foto: Paulo Lobo

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo Foto: Paulo Lobo

Já passava das oito da noite quando as três marchas - de Differdange, mas também das duas comunas convidadas, Dudelange e Esch-sur-Alzette - saíram do recinto da escola rumo ao local da festa, com as madrinhas, os padrinhos e os três "santos" à frente. Até lá chegarem, foram acompanhadas e aplaudidas pela multidão à sua volta, ansiosa para ver os diferentes trajes e adereços.



"Estou muito orgulhosa do meu grupo, trabalhámos arduamente durante meses para conseguir este desfecho, não tenho palavras", disse Vera de Jesus, vice-presidente do Grupo Cultural e de Apoio Social de Differdange. "Estou muito emocionada porque idealizei este fato já para as marchas do ano que vem, pois fomos convidados para ir desfilar a Portugal. Vamos estar com a marcha em Vale de Cambra em junho de 2020 a representar os emigrantes. Foi um esforço que valeu a pena, estamos todos de coração cheio".



As madrinhas e o padrinho das marchas de Differdange Foto: Paulo Lobo

O Grupo Cultural e de Apoio Social de Differdange, presidido por António João Rodrigues, tem Leonel Lemos como secretário e Vera de Jesus como vice-presidente, coreógrafa e uma das grandes impulsionadoras do projeto que viu a luz do dia em 2010, com a colaboracão da câmara local, que disponibiliza o espaço para os ensaios de 60 marchantes e o recinto para a festa. Os fatos coloridos do desfile de Differdange foram confecionados por Conceição Araújo. Ana Maria Albuquerque e Andreia Silva foram as duas madrinhas, ao lado de Edil Roberto Traversini, o padrinho do grupo. As marchas foram apresentadas por Marco António Ribeiro, uma das vozes da Rádio Latina.



Desde março que os ensaios decorriam duas vezes por semana, à noite, afincadamente, até ao sábado passado, o dia do desfile.



Ana Maria Albuquerque (texto) e Paulo Lobo (fotografia)