Os bombeiros tiveram muito que fazer durante a madrugada desta terça-feira devido às chuvas fortes que se fizeram sentir sobretudo no centro e sul do país. As inundações ocorreram em várias localidades.

Fotogaleria. Chuvas intensas causam inundações em várias zonas do Luxemburgo

Jörg TSCHÜRTZ

(Com redação Contacto)

As fortes chuvas e inundações têm dado muito trabalho aos bombeiros luxemburgueses desde segunda-feira ao início da noite. No centro e oeste do país numerosas estrada e ruas ficaram inundadas. Desde as 21:00 de segunda-feira os bombeiros realizaram 270 operações, sendo que 250 realizaram-se em apenas cinco horas. "Ainda existe perigo de grandes inundações", informaram no comunicado enviado às redações esta terça-feira de manhã.

O serviço luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, colocou esta manhã o sul do Grão-Ducado sob alerta vermelho face ao risco de transbordo dos rios, acrescentando que a situação representa uma ameaça para a população. Para o norte do país foi emitido um aviso laranja.



Várias localidades registaram enchentes, entre elas Ettelbruck, Mosel, Remich, Grevenmacher, Wasserbillig e Hesperange. Veja as fotos:

Vários automobilistas foram surpreendidos quando os seus veículos ficaram presos numa enchente de água no parque de estacionamento a céu aberto. A água chegou quase a cobrir os pneus dos cerca de 20 carros estacionados.

Em Bour, perto de Mersch, uma estação de serviço ficou inundada. Em Mertzig e Mertert dois carros ficaram presos numa estrada inundada. Os bombeiros tiveram de ajudar três pessoas a saírem dos veículos.



Vídeo amador mostra inundação em Colmar-Berg As imagens, captadas por volta das sete da manhã por uma residente, mostram um caminho em Welsdorf debaixo de água.

Apesar da situação estar estável desde o final da madrugada os bombeiros continuam em alerta sobretudo nas zonas à beira-rio. Nas últimas horas, o rio Alzette atingiu o nível de alerta 2. Em Grevenmacher, o nível da água chegou mesmo aos 6,1 metros - mais três metros do que na sexta-feira passada.

De acordo com a ACL, várias estradas no Luxemburgo encontram-se encerradas devido às inundações: