O incêndio começou na varanda de uma casa no segundo andar de um edifício e quatro gatos tiveram de ser resgatados.

Fotogaleria. CGDIS salvam gatos de fogo num apartamento em Dudelange

Os bombeiros tiveram de resgatar, este sábado à tarde, quatro gatos de um incêndio num edifício em Dudelange.

O fogo deflagrou no último andar do imóvel, libertando uma grande quantidade de fumo, descrevem os bombeiros, que foram alertados para existência dos pequenos felinos na habitação.

Os gatos foram então resgatados do incêndio que começara na varanda de uma casa no segundo andar do prédio.

