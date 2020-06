Veja as imagens de como a população está a aprender a viver neste tempo de pandemia, e saiu de casa para conviver nestes dias de sol e de bom tempo. A cidade, as esplanadas e os parques encheram.

Fotogaleria. As ruas do Luxemburgo já estão cheias de gente e de cores

Paula SANTOS FERREIRA Veja as imagens de como a população está a aprender a viver neste tempo de pandemia, e saiu de casa para conviver nestes dias de sol e de bom tempo. A cidade, as esplanadas e os parques encheram.

Foram três meses de vida confinada às quatro paredes de casa e à família. Os miúdos sem escola e sem amigos, com a irritação a subir. Os pais em teletrabalho e ao mesmo tempo a ajudar os filhos na homeschooling. Os adolescentes com saudades da sua tribo. Mas os luxemburgueses resistiram e a maioria cumpriu as regras. Agora estamos na fase do desconfinamento, gradual.

As aulas recomeçaram, os setores profissionais vão abrindo à vez. Os últimos foram as esplanadas, porque o bom tempo já o exigia. E que alegria. Nestes dias de calor elas rapidamente se encheram de conversas soltas, risos e amizade. Há muita conversa para pôr em dia. Mas os parques e a própria cidade também renasceram e voltaram a ter o colorido dos visitantes e traseuntes. A máscara é a nota nova mas muito necessária nesta realidade atual.

Veja as imagens deste país que saiu de novo para a rua.

Foto: Chris Karaba





Chris Karaba





Foto: Chris Karaba





Chris Karaba

Foto: Chris Karaba





Foto: Chris Karaba





Foto: Chris Karaba





Foto: Chris Karaba





Foto: Chris Karaba





Foto: Chris Karaba





Foto: Chris Karaba





Foto: Chris Karaba

Foto: Guy Wolff

Foto: Chris Karaba





Foto: Chris Karaba





Foto: Guy Wolff





Foto: Guy Wolff









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.