Fotogaleria. A procissão até às alturas de Wiltz

Vídeo. "Fátima, para mim, era na lua"

No dia 13 de janeiro de 1945, uma dezena de habitantes de Wiltz assinava uma promessa na cave da casa paroquial: se sobrevivessem à guerra, prometiam construir um santuário a Nossa Senhora de Fátima. E assim foi. Em vésperas da peregrinação anual, fomos a Wiltz com Marie-Josée e Antonia Thill, de 92 e 87 anos, as duas únicas sobreviventes que estiveram presentes na noite da promessa, para saber como tudo aconteceu.