Fotogaleria. A luta para extinguir o fogo em Hamm continua

Até ao momento não há registo de feridos. Um carro de bombeiros foi destruído e a Rue de Hamm e o Val de Hamm estão encerrados.

Esta quinta-feira à tarde, por volta das 14h, um incêndio deflagrou num campo de palha na Rue de Hamm. Os bombeiros tentaram controlar a situação, mas devido à seca e ao vento não conseguiram - pelo contrário: o fogo atingiu uma viatura dos bombeiros, que foi completamente destruída pelas chamas apesar de todos os esforços.

Por volta das 15h25, as chamas espalharam-se para um bosque. E pouco tempo depois aproximaram-se de uma casa, mas as forças do Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Segurança (CGDIS) conseguiram controlar a situação.

Até ao momento não há registo de feridos e a causa do incêndio ainda não é conhecida. A Rue de Hamm e o Val de Hamm estão atualmente encerrados devido ao incêndio.