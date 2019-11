Fotogaleria: a bênção do cardeal Hollerich no cemitério de Notre-Dame

Em Dia de Todos os Santos Jean-Claude Hollerich presidiu à missa e à bênção das sepulturas. De manhã, benzeu os túmulos da família real.

Em Dia de Todos os Santos Jean-Claude Hollerich presidiu à missa e à bênção das sepulturas. De manhã, benzeu os túmulos da família real.

O Cardeal Jean-Claude Hollerich presidiu esta tarde à bênção das sepulturas no Cemitério de Notre-Dâme, em dia de Todos os Santos.

Na celebração na Capela Glacis, antes da bênção no cemitério, o cardeal foi assistido pelo bispo do Luxemburgo, Leo Wagener, e pelo padre Patrick Muller. Na liturgia, o cardeal e figura máxima da igreja do Luxemburgo declarou que este dia é um dia de lembrança e de oração, mas também de esperança na ressurreição.

A bênção à família real

Da parte da manhã, pelas 11 horas o cardeal benzeu os túmulos da família real do Grão-Ducado e dos bispos.

O grão-duque Henri, e os seus filhos, o príncipe Guillaume, o príncipe Louis, o príncipe Felix e sua mulher, a princesa Claire, participaram da missa e das bênçãos.

