Fortuna de dono da Ferrero também passa pelo Luxemburgo

Simon MARTIN A holding Schenkenberg, com sede no Grão-Ducado, valeu a Giovanni Ferrero 575 milhões de euros em 2021-2022.

Giovanni Ferrero é dono de um império que envolve marcas emblemáticas como Nutella, Kinder e Tic Tac. Após a morte do seu irmão, em 2011, assumiu a liderança de todo o grupo Ferrero. O CEO é agora considerado o italiano mais rico do mundo com uma fortuna estimada em cerca de 40 mil milhões de euros.



Este montante voltou a aumentar este ano, graças ao Luxemburgo. De facto, a holding Schenkenberg, com sede no Grão-Ducado, é empresa com a qual a família Ferrero gere o seu catálogo de doçaria. Giovanni é proprietário de 75% da mesma.

A Schenkenberg acaba de publicar os resultados anuais para o ano fiscal de 2021-2022. Segundo o jornal belga L'Echo, aquele que é um dos principais veículos financeiros da família relata um pagamento de dividendos de 765 milhões de euros.

Família lucra 2,3 mil milhões em três anos

Desta soma, 575 milhões (75%) foram para o bolso de Giovanni Ferrero, que vive na região de Bruxelas, na Bélgica. O L'Echo também refere que este montante é inferior aos 915 milhões de euros pagos em 2021, mas mais do que os 640 milhões em 2019. Em 2020, não foi pago qualquer dividendo. No total, no entanto, a família Ferrero recebeu cerca de 2,3 mil milhões de euros de dividendos em três anos através da sua holding luxemburguesa. Uma coisa é certa: o chocolate não tem sido afetado por crises.

A Ferrero tem 32 fábricas em todo o mundo, incluindo uma não muito longe do Luxemburgo, em Arlon. Recorde-se que, no ano passado, aquela unidade industrial foi abalada por um escândalo com a contaminação de chocolates Kinder. O grupo emprega quase 40.000 pessoas e a Kinder e outros produtos são vendidos em 170 países em todo o mundo. A Ferrero tem um volume de negócios de 12,7 mil milhões de euros por ano.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

