O número de novas infeções não para de aumentar. Uma situação que está a dificultar o trabalho do serviço de rastreamento (Contact Tracing), que pode levar alguns dias até contactar as pessoas em questão. Daí o Ministério da Saúde voltar a apelar a que as pessoas se isolem, mesmo se ainda não foram contactas pelas autoridades.

Formulários para auto-quarentena e auto-isolamento já estão disponíveis ‘online’

Susy MARTINS O número de novas infeções não para de aumentar. Uma situação que está a dificultar o trabalho do serviço de rastreamento (Contact Tracing), que pode levar alguns dias até contactar as pessoas em questão. Daí o Ministério da Saúde voltar a apelar a que as pessoas se isolem, mesmo se ainda não foram contactas pelas autoridades.

As pessoas que recebem um resultado positivo ou aquelas que estiveram em contacto direto com uma pessoa com covid-19, devem colocar-se imediatamente em auto-isolamento ou auto-quarentena.

Centro de Consultas Covid-19 gratuitas abre esta terça-feira em Kirchberg Qualquer pessoa com sintomas suspeitos de infeção pode dirigir-se a este centro, quer tenha ou não cobertura de segurança social.

O Ministério da Saúde disponibilizou, desde sábado, dois formulários ‘online’ que permitem facilitar o trabalho do serviço de Contact Tracing. Um dos formulários é para pessoas que foram testadas positivas. O outro destina-se a pessoas que estiveram em contacto com um infetado.

As pessoas podem aceder aos dois formulários no site www.covid-19.lu. Depois do preenchimento devem enviá-lo para o endereço indicado no documento.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.