Formulário para pedir desemprego parcial tem de ser enviado até 12 de julho

Susy MARTINS

As empresas que precisem de recorrer ao desemprego parcial no mês de agosto têm de fazer o pedido até dia 12 de julho. O lembrete é feito pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira.

Note-se que as novas modalidades para as empresas beneficiarem do desemprego parcial devido à crise pandémica entraram em vigor neste mês de julho e são válidas até 31 de dezembro de 2020, sendo que as datas limites para introduzir os pedidos também foram adaptadas.

O Ministério da Economia relembra que os pedidos têm de ser introduzidos antecipadamente, todos os meses, entre os dias 1 e 12 de cada mês. Os pedidos para o mês de agosto, por exemplo, têm de ser introduzidos entre 1 e 12 de julho, ou seja até este domingo.

O regime de desemprego parcial é uma das medidas implementadas pelo Governo para ajudar as empresas em dificuldades. Na prática, o Estado arca com 80% dos salários dos trabalhadores.Note-se ainda que os pedidos têm de ser feitos via o portal MyGuichet.lu.



