Que regras são válidas para os jovens em formação profissional? Com a introdução facultativa do CovidCheck nas empresas e nas administrações, este é um assunto que preocupa a central sindical OGBL.

CovidCheck

Formação profissional e CovidCheck. Um risco para os jovens?

Segundo o sindicato, os jovens não sabem que regras têm de seguir, caso a sua empresa formadora aplique o CovidCheck. Outra questão que se coloca é a de saber se caso a empresa recuse o acesso ao local de trabalho, porque o CovidCheck não está válido, a recusa vai ter um impacto na formação do jovem. Os jovens em formação passam, em norma, três dias na empresa e dois dias num estabelecimento escolar.



Estas questões colocam-se, segundo a OGBL, uma vez que o meio escolar é regido de forma diferenciada do meio laboral. Na escola, por exemplo, os autotestes rápidos são feitos duas vezes por semana. No entanto, uma vez que estes testes não dão acesso a um código QR, são excluídos da aplicação CovidCheck.

Para aqueles que não querem aderir à vacinação surgem dúvidas, que segundo o sindicato, não têm respostas definitivas. Em caso de recusa de acesso ao local de trabalho, quem é que tem de assumir as consequências e sobretudo quais são as consequências? Será que o aluno terá de pagar do seu bolso um teste PCR ou de antigénio?

Incógnitas que a OGBL quer ver resolvidas, pedindo às autoridades que sejam mais claras e apelando para que os jovens não sejam ainda mais penalizados.



