Força Aérea dos EUA vai sobrevoar Luxemburgo nas comemorações do ‘Memorial Day’

O ‘Memorial Day’, feriado nos Estados Unidos em memória dos militares que perderam a vida ao serviço do exército, não vai passar em branco no Luxemburgo. Um avião Hercules C-130 da Força Aérea dos Estados Unidos da América (EUA) vai sobrevoar o Luxemburgo este sábado no âmbito das comemorações do ferido que se assinala na segunda-feira.

À semelhança dos anos anteriores, as comemorações têm lugar no Cemitério Militar Americano, em Hamm. Mas este ano, o local será sobrevoado por um avião C-130, segundo um anúncio feito pelo encarregado de Negócios da Embaixada dos EUA no grão-ducado, Kerri S. Hannan, e a American Battle Monuments Commission (ABMC).



No Cemitério Militar Americano de Hamm, estão sepultados mais de 5.070 soldados norte-americanos que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. O memorial foi edificado a 29 de dezembro de 1944, inicialmente para acolher de forma temporária os corpos dos soldados que morreram na Batalha das Ardenas.

No cemitério de Hamm está o corpo do General George Smith Patton Jr., que teve um papel crucial à frente das tropas americanas. Ficou conhecido sobretudo por ter liderado o terceiro exército em França e na Alemanha após a invasão da Normandia. O General S. Patton foi enterrado na véspera do Natal de 1945, três dias depois de ter morrido na sequência de um acidente.



As comemorações do ‘Memorial Day’ têm início marcado para as 14:00 de sábado, na presença de diplomatas, membros do Governo, deputados, representantes dos exércitos dos dois países e outros responsáveis. Fernand Etgen, ministro da Agricultura, Viticultura, Proteção dos Consumidores e Relações com o Parlamento, estará a representar o Executivo.