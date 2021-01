As autoridades de Saúde luxemburguesas efetuaram 3.961 testes de anticorpos entre 16 de novembro passado e 10 de janeiro.

Foram feitos quase quatro mil testes anticorpos no Luxemburgo

Henrique DE BURGO As autoridades de Saúde luxemburguesas efetuaram 3.961 testes de anticorpos entre 16 de novembro passado e 10 de janeiro.

O número foi divulgado hoje pela ministra da tutela, Paulette Lenert, em resposta a uma questão parlamentar dos deputados do Partido Cristão Social (CSV) Martine Hansen e Claude Wiseler.

Quanto aos resultados, foram registados 277 casos positivos, o que representa uma taxa de positividade de 6,99%, refere a ministra da Saúde. Estes testes são exames serológicos que permitem detetar anticorpos no sangue produzidos pelo sistema imunológico após infeção associada ao novo coronavírus.

De acordo com os especialistas, os anticorpos neutralizam o vírus e têm um papel protetor na pessoa que os produz.

A taxa de positividade da população agora divulgada é mais do dobro registado pelo estudo CON-VINCE entre abril e junho do ano passado, com 3% na altura.

Uma "consequência lógica das novas infeções diárias dos últimos meses", explica a ministra.Até esta segunda-feira foi contabilizado um total de 48.890 pessoas com teste positivo, através de testes PCR.



