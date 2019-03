O organismo estatal responsável pela construção de habitação social está envolvido em mais uma polémica.

Fonds du Logement acusado de falsificar documentos para comprar terreno

O Fonds du Logement está envolvido numa nova polémica. Depois de ter sido vítima de burla em janeiro - com uma transferência de 800 mil euros para uma conta na Polónia -, agora é ele próprio acusado de fraude. O caso foi revelado hoje pelo jornal l'Esssentiel. Segundo aquele diário, em causa está uma queixa por uso de falsos documentos, que deu entrada na Procuradoria em 22 de fevereiro.



Estado burlado em mais de 800 mil euros O Fundo do Alojamento (Fonds du Logement, na designação em francês) foi alegadamente burlado em mais de 800 mil euros.

O organismo estatal é acusado de ter exercido um direito de preferência em 2018 em relação a um terreno situado em Heffingen, em "zona verde". O terreno era no entanto já objeto de um contrato-promessa, assinado por um comprador interessado. Ora, segundo o jornal, que cita fontes anónimas próximas do caso, o Fonds du Logement só tem direito de preferência para construir habitação social ou infraestruturas públicas. Neste caso, o terreno estaria classificado como não destinado à construção.



Apesar disso, o organismo terá exercido o direito de preferência com a justificação de que teria um projeto para aquele lote. Segundo o l'Essentiel, o plano de construção de alojamentos terá no entanto sido acrescentado a posteriori ao processo. A aprovação do plano de construção pelo ministro da Habitação seria também posterior ao exercício do direito de preferência, segundo aquele jornal.



A presidente do Fonds du Logement, Diane Dupont, confirmou ao l'Essentiel a existência de uma queixa-crime contra o organismo que dirige, mas negou as acusações, tendo afirmado que já deu entrada de uma resposta à acusação.