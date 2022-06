A Fondation Idea faz neste Dia de Portugal uma homenagem à comunidade lusitana no Grão-Ducado. Leia o artigo na íntegra.

Luxemburgo 2 min.

Dia de Portugal

Fondation Idea: "Viva a imigração portuguesa" no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA

No artigo publicado esta sexta-feira no seu site a prestigiada fundação de estudos socioeconómicos do Grão-Ducado destaca o importante contributo da comunidade portuguesa no país. O diretor da Fondation Idea, Muriel Bouchet, salienta a "calorosa dimensão latina" que a comunidade portuguesa trouxe ao país e a sua "contribuição económica crucial". Leia na íntegra abaixo:

"No Dia de Portugal, é importante destacar uma das (reconhecidamente muitas) áreas em que o Luxemburgo se destaca de outros países da UE, nomeadamente a dimensão da imigração do País dos Cravos. Avaliemos: em 2021, 94.000 residentes possuíam nacionalidade portuguesa e cerca de 10.000 residentes tinham dupla nacionalidade. Por outras palavras, a comunidade lusitana está fortemente representada por 104.000 pessoas no Grão-Ducado, o que equivale, portanto, a 16% da população total. Cidades como Esch-sur-Alzette, Differdange ou Larochette são o lar de 33, 36 e 44% portugueses, respetivamente.

Este é um caso único na Europa, que é uma verdadeira dádiva para o Luxemburgo, com o resultado de um estímulo cultural e mesmo histórico frutuoso (sendo Portugal uma das nações mais antigas da Europa), um enriquecimento da paisagem gastronómica e muitas oportunidades de intercâmbio.

Muriel Bouchet, diretor da Fondation Idea assina o artigo elogioso sobre os portugueses no Grão-Ducado. Photo: Pierre Matgé/archive

A presença portuguesa contribuiu para dar ao Luxemburgo uma calorosa dimensão latina, algo que não sobressaía, como atesta o clima nada idílico. Muitos bares e restaurantes parecem ter sido transplantados diretamente de Lisboa, e o vinho do Porto continua a surpreender-nos com as suas fragrâncias doces e subtis. Tudo isto com um sentido de exigência, que não é posto em causa, como demonstra por exemplo, a excelente condução da visita do Estado luxemburguês a Portugal em maio ou uma quota de cerca de 60% de energias renováveis no volume total produzido por Portugal.

Finalmente, é de realçar contribuição económica crucial para a região, com 55.000 trabalhadores residentes (IGSS, março de 2021), incluindo 10.400 trabalhadores transfronteiriços de nacionalidade portuguesa, em comparação com 3.300 em 2010 - sendo esta explosão explicada em particular pelo aumento do custo da habitação. Isto representa 12% da mão de obra assalariada, excluindo luxemburgueses de origem portuguesa.

A comunidade portuguesa merece certamente mais atenção por parte de economistas, sociólogos, historiadores, em suma, da comunidade das humanidades. Não faltam estudos, mas estes beneficiariam se fossem melhor divulgados, debatidos e colocados em perspetiva.

Para concluir: "continuons tous ensemble - vamos continuar todos juntos...".

A Fondation Idea, 'think tank' luxemburguês, tem "como missão estimular e alimentar um debate público de qualidade com propostas construtivas para responder aos grandes desafios socioeconómicos".

