O F91 Dudelange deixou escapar este domingo uma soberana oportunidade de assumir o primeiro lugar da Liga BGL, ao não conseguir melhor do que um empate a uma bola na receção ao comandante Fola, que beneficiou da derrota da Jeunesse em casa, frente ao Mondorf, para confortar a sua posição.

Luxemburgo 2 min.

Fola empata em Dudelange e mantém a liderança na Liga BGL

Álvaro Cruz Num jogo nem sempre bem jogado, o empate acaba por se justificar.

Os visitantes entraram melhor no jogo e ao terceiro minuto já estavam a vencer com um golo do oportuno de Ken Corral que aproveitou um desentendimento da defesa anfitriã para inaugurar o marcador com um remate certeiro de ângulo fechado.

Depois de uns minutos de desorientação, o campeão acabou por recompor-se e à passagem do primeiro quarto de hora, Danel Sinani correspondeu da melhor forma a um centro de Stolz e empatou a partida. As equipas encaixaram-se, mas no primeiro tempo o Fola teve ainda uma boa oportunidade de chegar à vantagem.

A etapa complementar foi bastante equilibrada, com várias oportunidades para ambos os lados, mas o marcador não sofreu qualquer alteração até ao apito final. o Dudelange jogou os últimos 15 minutos reduzido a dez elementos, por expulsão de Tom Schnell que viu dois cartões amarelos.

Com este empate, o Fola continua a ocupar o primeiro lugar, agora com 31 pontos, mais um que o duo formado por F91 Dudelange e Jeunesse d'Esch, que perdeu em casa, frente ao Mondorf, por 1-2, protagonizando uma das maiores surpresas desta 15a jornada.

Fabrice Yao (de verde) marcou o golo que valeu os três pontos ao Mondorf no terreno da Jeunesse. Foto: Yann Hellers

Depois do empate (1-1) em Rumelange, no domingo, os 'alvinegros' continuam em crise, sem ganhar nas últimas quatro jornadas. O Mondorf, de Paulo Gomes, depois da goleada sofrida (5-0) sofrida no reduto do Fola, na última jornada, conseguiu uma excelente vitória no terreno da Jeunesse que perdeu em casa pela primeira vez esta época.

Nos outros encontros disputados hoje, destaque para a vitória do União Titus Pétange, em casa, frente ao Hamm Benfica, por 3-0, a segunda consecutiva para os comandados de Carlos Fangueiro, nesta segunda volta.

O Etzella foi a Rumelange vencer por 5-3, enquanto o Racing Luxembourg recebeu e bateu o Hostert por 2-0.



Na sexta-feira, o Strassen venceu o FC Differdange por 2-0 e o Niederkorn empatou em casa com o Rosport (3-3), tendo conseguido dois golos no espaço de um minuto já em período de descontos.

Na classificação, o Fola comanda com 31 pontos, seguido por Dudelange e Jeunesse com 30 e o Niederkorn aparece na 4a posição com 27.

No fundo da tabela, Hamm Benfica e Rumelange, ambos com 9 pontos, ocupam os dois lugares de despromoção, enquanto o Hostert é antepenúltimo, com 12 pontos, e atual 'barragista'.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.