Política

“Fokus” é o novo partido do Luxemburgo

O novo partido político “Fokus”, criado por Frank Engel e Marc Ruppert, foi lançado oficialmente esta segunda-feira. O partido diz situar-se “no meio” do espetro político e assume pretender valorizar os princípios dos cidadãos tais como a solidariedade, o respeito mútuo ou ainda as liberdades individuais, sem defender uma “ideologia fixa”.

Segundo o presidente do partido, Marc Ruppert, as últimas sondagens mostram claramente que há cada vez mais pessoas que não se identificam com os partidos atuais e essa terá sido a razão para criar um novo movimento político

A ambição do partido “Fokus” é a de integrar o poder, após as próximas eleições legislativas, e obter um ou dois mandatos nas próximas eleições não será suficiente. O partido visa claramente uma entrada no próximo Governo.

Atualmente, o novo partido contabiliza 20 membros fundadores. Frank Engel é o porta-voz e Marc Ruppert o presidente. A vice-presidência é assegurada por François Kirsch e Anne Lecuit.

O “Fokus” já anunciou que no mês de junho deverá ocorrer o primeiro congresso do partido, onde sáo esperadaos mais de cem membros.



*Com Susy Martins

