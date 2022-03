Jean Asselborn disse esta manhã numa entrevista à rádio que tudo aquilo que poderia desejar para que a guerra na Ucrânia terminasse era que "Putin fosse fisicamente eliminado". "Um Ministro dos Negócios Estrangeiros nunca deveria usar tais palavras", reconheceu.

Asselborn: "Foi um erro. Não vou enterrar a minha cabeça na areia"

Paula DE FREITAS FERREIRA Jean Asselborn disse esta manhã numa entrevista à rádio que tudo aquilo que poderia desejar para que a guerra na Ucrânia terminasse era que "Putin fosse fisicamente eliminado". "Um Ministro dos Negócios Estrangeiros nunca deveria usar tais palavras", reconheceu.

"Se o povo russo visse o caos que Putin está a criar, o que ele está a destruir, por quanto medo e quantas mortes ele é responsável, na minha opinião, o Kremlin seria derrubado, o que é tudo o que poderia desejar [que lhe acontecesse], também que ele fosse fisicamente eliminado", afirmou Jean Asselborn numa entrevista à rádio 100,7, esta quarta-feira.



Foram estas declarações que geraram várias críticas e que levaram mesmo o partido de direita ADR a perguntar ao Primeiro-Ministro Xavier Bettel se considera "apropriado" que o Ministro dos Negócios Estrangeiros do país recorresse publicamente ao apelo à violência mortal contra um Chefe de Estado estrangeiro, numa pergunta parlamentar que Bettel terá de responder no prazo de uma semana, segundo o Luxembourg Times .

"As duas palavras 'eliminar fisicamente' escaparam-se da minha língua"

Durante a tarde, o ministro Jean Asselborn fez mea culpa e admitiu, num comunicado enviado às redações, que "um Ministro dos Negócios Estrangeiros nunca deveria usar tais palavras". "As duas palavras 'eliminar fisicamente' escaparam-se da minha língua", afirma, na nota, onde contextualiza a declaração polémica.

"Antes da entrevista, eu tinha acabado de ouvir a descrição do autarca de Kharkiv sobre a dramática situação na sua cidade. Ele disse que as tropas de Putin estavam a destruir completamente Kharkiv, até mesmo um hospital foi bombardeado, muitos, muitos civis morreram em lutas de rua e muitos outros certamente se seguirão", começa por explicar Jean Asselborn.

O jornalista da rádio perguntou qual seria a “solução” para acabar com a guerra na Ucrânia e o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo respondeu: "Só pode ser interrompida se as ações de Putin puderem ser interrompidas. Não consigo ver outra maneira", ou seja, "tudo o que poderia desejar [que lhe acontecesse], é que ele [Putin] também fosse fisicamente eliminado".

O que lhe escapou em direto aos microfones da rádio é admitido como um erro, mas Asselborn sublinha: "Mesmo depois de 18 anos como Ministro das Relações Exteriores, não consigo reprimir as minhas emoções e o meu senso de justiça, diante de tão imensurável sofrimento humano provocado a pessoas inocentes", lê-se na nota.



"Foi um erro, mas também uma válvula de escape, na tentativa de lidar com a situação. Aceito a crítica, é válida. Não vou enterrar a minha cabeça na areia", remata Asselborn.



