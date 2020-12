As escolas voltam a encerrar para controlar a epidemia. O que vai acontecer depois do ensino à distância?, perguntam os sindicalistas ao Governo .

Foi preciso chegar a este ponto? Questiona o Sindicato Nacional dos Professores

Uma das medidas anunciadas pelo Governo para travar a propagação da covid-19 é um novo encerramento das escolas até pelo menos ao dia 10 de janeiro de 2021. Depois das férias escolares de fim de ano, as aulas vão decorrer à distância.

O Sindicato Nacional dos Professores (SNE) sublinha que não se trata de um prolongamento das férias de Natal e que os docentes têm de organizar o ensino à distância da melhor forma possível, adaptado à turma e ao aluno.

Mais 640 novas infeções registadas nas escolas do País numa semana 578 alunos e 62 professores do fundamental e secundário testaram positivo ao vírus na semana de 14 a 20 dezembro afetando o funcionamento de 636 classes.

Foi preciso chegar ao ponto de voltar a encerrar as escolas? O que vai acontecer depois do ensino à distância? Estas são algumas das perguntas que o SNE lança ao Governo, questionando-o ainda se “aprendeu com os erros ou se dentro de algumas semanas as escolas vão voltar a fechar?”





As perguntas não são inocentes. É que o sindicato dos professores foi sempre muito crítico em relação à gestão da crise pandémica no setor do ensino. O SNE diz que o Ministério da Educação continua “sem plano coerente” para a comunidade escolar a médio prazo. Defende a importância de uma maior separação dos alunos nas estruturas de acolhimento extracurriculares, como as creches e as chamadas ‘maisons relais’.

Escolas vão estar fechadas entre 4 e 8 de janeiro No regresso às aulas, a 4 de janeiro, todos os alunos vão ter aulas em casa, em ensino à distância, com aulas por streaming como tem estado a acontecer com os alunos em quarentena, anunciou o ministro Claude Meisch na conferência de imprensa que decorre.

“Isso não acontece atualmente, o que de certa forma deita por terra as medidas mais restritivas impostas nas escolas”. O Sindicato Nacional dos Professores insta o Ministério da Educação a agir e a apresentar um plano coerente para os próximos meses.(Susy)



