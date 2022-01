A polícia de Diekirch está à procura dos donos de mais de uma centena de artigos roubados e apreendidos a assaltantes ou em rusgas domiciliárias recentes. Há fotografias de todos os bens, desde roupa, carteiras, joias e outros objetos.

Foi assaltado no Luxemburgo? Veja aqui se a polícia encontrou os seus pertences

A polícia de Diekirch está à procura dos donos de mais de uma centena de artigos roubados e apreendidos a assaltantes ou em rusgas domiciliárias recentes. Há fotografias de todos os bens, desde roupa, carteiras, joias e outros objetos.

A polícia de Diekirch lançou esta segunda-feira um apelo nas redes sociais para encontrar os proprietários de inúmeros artigos roubados recentemente. Os bens foram apreendidos pelas autoridades a assaltantes presos recentemente ou em buscas domiciliárias, revela a polícia. Há fotografias de cada objeto.

Além de devolver os pertences aos seus legítimos donos, a polícia está à procura de pistas sobre a origem dos artigos que serão muito úteis para auxiliar nas investigações ou compreender como e onde decorreram os assaltos.

O documento divulgado pelas autoridades contém inúmeros bens, desde roupa - algumas de marcas caras -, calçado, como sapatilhas, ou botas -, perfumes de diversas marcas, artigos de higiene e até uma mini estação meteorológica.

Pode visualizar todos os artigos apreendidos aqui (clique).

Caso seja dono de um destes bens pode entrar em contacto com a polícia de Diekirch através do número de telefone (+352) 244 80 1000 ou pelo email spj.rgb@police.etat.lu.

Já no mês passado, a polícia de Diekirch divulgou igualmente outros bens roubados, no caso joias.

As apreensões feitas a suspeitos datam de dezembro de 2019, mas até ao momento os proprietários não foram identificados. Por isso, a polícia lançou um apelo no seu site com fotografias de cada joia.

Clique aqui para ver as imagens das joias.

Neste caso, se for dono de uma das joias poderá entrar em contacto com a polícia através do número de telefone (+352) 244 60 61 96 ou pelo email spj.rgb@police. etat. lu.

