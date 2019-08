Mais de 240 bombeiros luxemburgueses e franceses foram mobilizados esta quarta-feira para combater um grande incêndio numa fábrica em Sanem. Cerca de 24 horas depois, a área ainda não está completamente segura.

Fogo ainda arde em Sanem

Mais de 240 bombeiros luxemburgueses e franceses foram mobilizados esta quarta-feira para combater um grande incêndio numa fábrica em Sanem. Cerca de 24 horas depois, a área ainda não está completamente segura.

"Vai ser uma longa noite", escreveu o diretor do Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Segurança (CGDIS), Paul Schroeder, no Twitter. Desde a manhã de quarta-feira que uma grande nuvem de fumo se ergueu sobre a zona industrial de Gadderscheier, em Sanem, Differdange.

Foto: CGDIS

O incêndio deflagrou por volta das 10h30 na fábrica de madeira Kronospan, na zona de armazenamento de resíduos de madeira laminada, segundo um comunicado do CGDIS. Centenas de metros cúbicos foram queimados no interior do edifíco onde se fabricam painéis de fibra de madeira e revestimentos de madeira para pavimentos.

Esta quinta-feira de manhã, o fogo ainda não estava totalmente sob controlo. De acordo com o CGDIS, podem ser necessários alguns dias até que o incêndio seja extinto. Até lá, há sempre o risco de os rescaldos se desenvolverem em novas fontes de chamas.

"Vai demorar mais algumas horas até apagarmos o fogo", diz Cédric Gantzer, chefe de departamento do CGDIS. "O turno das equipas começou por volta das 8h00 da manhã desta quinta-feira. Mantivemos 50, 60 funcionários no local". Devido ao fumo, os residentes da área em redor foram aconselhados a manter as janelas fechadas por razões de segurança.

A composição dos materiais e a configuração do local tornaram particularmente complexo o combate às chamas e a extinção do incêndio. Cerca de 70 bombeiros foram mobilizados durante a tarde de quarta-feira, um número que o CGDIS aumentou para 120, às 18h00, e duas horas mais tarde para 240, com o apoio dos bombeiros franceses da Moselle, devido às dificuldades em controlar a situação.

Recorde-se que, em 2015, a Kronospan foi vítima de uma explosão que provocou a morte de um funcionário. Atualmente, a empresa emprega cerca de 260 trabalhadores.



