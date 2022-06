Relatório anual do organismo mundial sobre a economia do Grão-Ducado pede melhor produtividade no local de trabalho e na banca e mais anos de trabalho.

Luxemburgo 4 min.

Relatório

FMI: O Luxemburgo deve atacar o problema terrível da falta de habitação

Emery P. DALESIO Relatório anual do organismo mundial sobre a economia do Grão-Ducado pede melhor produtividade no local de trabalho e na banca e mais anos de trabalho.

O Luxemburgo deveria produzir mais habitação e cortar os benefícios de pensões que encorajam os trabalhadores a reformarem-se mais cedo do que outros países, disse o Fundo Monetário Internacional. Quando os choques económicos da covid-19 e a guerra na Ucrânia diminuírem a necessidade de apoio governamental, o Luxemburgo deverá encontrar receitas fiscais mais diversificadas, aumentar a equidade e gastar mais com os necessitados, disse o FMI na sua revisão anual da situação do país.

Os economistas do FMI analisam anualmente as políticas económicas e financeiras de todos os países que são membros da instituição mundial, criada após a Segunda Guerra Mundial para prevenir ou atenuar as crises financeiras.

O Luxemburgo gozou de uma recuperação louvável da crise económica dos bloqueios e rupturas pandémicas, com o seu crescimento económico para além da inflação a ultrapassar a sua tendência de crescimento anterior no início de 2021, disse o FMI no seu relatório final publicado na semana passada.

"A posição fiscal reforçou-se e o sector financeiro permaneceu resistente", disse o relatório do FMI. Mas, repetindo avisos anteriores, a revisão das condições do Luxemburgo advertiu que "o rápido crescimento dos preços da habitação suscita preocupações sobre a acessibilidade dos preços e pode colocar riscos para a estabilidade financeira e para a atractividade do país a médio prazo".

Sector bancário

Num aviso relacionado com os custos de habitação inflacionados do Luxemburgo, o FMI afirmou que "a rentabilidade estruturalmente fraca do sector bancário deveria ser abordada através do incentivo à diversificação da actividade", afastando-se dos empréstimos hipotecários. Quase 20% dos bancos luxemburgueses não eram rentáveis no ano passado, disse o lobby bancário do país em Abril. A principal razão foi a queda dos rendimentos gerados pelos bancos, uma vez que as taxas de juro aumentam mesmo antes de o Banco Central Europeu aumentar os custos de empréstimos bancários, disse Guy Hoffman, presidente da Association des Banques et Banquiers Luxembourg.

Os funcionários luxemburgueses também deveriam adoptar medidas que aumentem a produtividade no sector da construção para que os preços das casas sejam moderados, disse o FMI. Os líderes luxemburgueses deveriam retirar os benefícios fiscais ou outros incentivos que encorajem a compra de casa apesar dos preços elevados e fazer mais para direccionar os subsídios à habitação para as pessoas que deles necessitam, disse o organismo mundial.

O Luxemburgo está a enriquecer as pessoas ricas com cerca de 800 milhões de euros por ano em benefícios fiscais e outros incentivos para aqueles que podem comprar as suas próprias casas, disse um grupo de reflexão luxemburguês em Fevereiro. "Uma fracção desta soma, que contribui para financiar o enriquecimento dos proprietários ricos, deveria antes ser utilizada para reduzir o custo da habitação para os inquilinos mais vulneráveis e aumentar o parque habitacional em mãos públicas", disse a Fundação IDEA.

Os proprietários querem vender o mais depressa possível Os proprietários luxemburgueses querem colocar os seus imóveis no mercado o mais rapidamente possível, dado o abrandamento de preços que poderá ocorrer nos próximos anos, segundo os peritos imobiliários.

O custo da compra de uma casa no Luxemburgo mais do que duplicou na última década, resultando no facto de o Grão-Ducado ter o segundo aumento mais rápido dos custos da habitação na União Europeia. Os esforços para melhorar a formação de modo a que os trabalhadores possam desempenhar as tarefas de que os empregadores necessitam são bem-vindos e devem ser alargados, disse o relatório.

"Por último, os incentivos à reforma antecipada devem ser reduzidos para melhorar a participação dos seniores no mercado de trabalho, disse o FMI.

A idade oficial da reforma no Luxemburgo é 65 anos, mas as pessoas podem optar pela reforma antecipada aos 57 ou 60 anos, dependendo do seu nível de contribuições. O número de pessoas que continuam a trabalhar depois de receberem o pagamento da pensão duplicou entre 2012 e 2020, disse o ministro da Segurança Social Claude Haagen numa resposta escrita a uma pergunta parlamentar no mês passado.

A agência de estatísticas da União Europeia Eurostat informou no ano passado que o Grão-Ducado tinha a percentagem mais baixa da UE de trabalhadores com idades compreendidas entre os 55 e 64 anos, tornando o país no líder do bloco por ter escapado ao local de trabalho antes de atingir a idade da reforma.

O fundo de pensões do Luxemburgo terá de encontrar uma forma de aumentar as contribuições ou ficar sem dinheiro até 2047, depois de o número de pessoas que reclamam pagamentos ter aumentado em mais de um quarto ao longo de sete anos, terminando em 2020 , disse Haagen em Abril.

Apesar dos seus avisos e recomendações, o relatório do FMI faz uma avaliação positiva em relação à situação económica e orçamental do Luxemburgo, afirmou a ministra das Finanças Yuriko Backes. "Registo com satisfação as conclusões favoráveis contidas neste novo relatório sobre o desenvolvimento económico do Luxemburgo durante a pandemia", afirmou a governante.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.