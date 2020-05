O início do período de transferências de verão fica, assim marcado para 15 de junho.

FLF adia mercado de transferências de verão

Sandro CABETE DOS SANTOS O início do período de transferências de verão fica, assim marcado para 15 de junho.

A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) decidiu adiar o início do período de transferências de verão, de 25 de maio para 15 de junho de 2020, devido à crise provocada pelo novo coronavírus e à incerteza em relação ao arranque das competições nacionais para a nova temporada 2020/2021.



Esta decisão foi tomada após a FIFA permitir às associações nacionais adaptar o período de transferência internacional de acordo com o arranque da temporada de cada país.

Caso as competições nacionais 2020/2021 sejam retomadas mais tarde do que inicialmente planeado (início de agosto de 2020), o encerramento do mercado internacional de transferências (previsto para 31 de julho de 2020) será adaptado conforme a evolução da crise pandémica, provocada pela covid-19.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.