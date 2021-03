Em causa está um processo de branqueamento de capitais.

Flavio Becca vai recorrer da decisão do tribunal

Diana ALVES

O promotor imobiliário luxemburguês, Flavio Becca, condenado ontem a dois anos de prisão com pena suspensa no caso da compra de relógios de luxo, vai recorrer da decisão do tribunal. Em causa está um processo de branqueamento de capitais.

A revista Paperjam escreve que o empresário não precisou de muito tempo para refletir e terá tomado a decisão na manhã de ontem, pouco depois de a sentença ser conhecida.

O Tribunal da Comarca da Cidade do Luxemburgo condenou-o na quinta-feira a dois anos de prisão com pena suspensa e ao pagamento de uma multa de 250.000 euros, num caso sobre a compra de mais de 800 relógios de luxo avaliados em cerca de 18 milhões de euros. Objetos que o promotor imobiliário terá adquirido por intermédio das suas empresas.

De acordo com o jornal Le Quotidien, o tribunal ordenou também a “apreensão de um determinado número de relógios”, embora o número exato não seja conhecido. Sabe-se, contudo, que uma parte dos objetos já tinha sido confiscada em 2011.A imprensa nacional conta também que a sentença inclui ainda o pagamento de 20.000 euros por cada relógio que não for entregue às autoridades.



