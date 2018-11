Várias instituições e empresas situadas nas imediações da Praça Winston Churchill, na cidade do Luxemburgo, promoveram hoje uma flashmob pela eliminação da violência contra as mulheres. Trezentas pessoas participaram no evento.

Flashmob junta 300 pessoas pela eliminação da violência contra as mulheres

Várias instituições e empresas situadas nas imediações da Praça Winston Churchill, na cidade do Luxemburgo, promoveram hoje uma flashmob pela eliminação da violência contra as mulheres. Trezentas pessoas participaram no evento.

A iniciativa partiu de cerca de uma dezena de empresas, embaixadas, ministérios e associações e acontece no âmbito da “Orange Week” (“Semana Laranja”, em português), com o objetivo reivindicar medidas como a proteção legal contra a violência psicológica, a extensão do prazo para 30 anos de prescrição em casos de violação e atentado ao pudor ou violação a menores a contar da maioridade da vítima e a promoção de alojamentos alternativos para vítimas de violência doméstica.

Ao longo desta “Semana Laranja” – cor da luta contra a violência sobre as mulheres –, foram promovidas várias atividades de sensibilização sobre esta matéria, culminando esta sexta-feira de manhã com uma flashmob, que juntou cerca de 300 pessoas vestidas de laranja.

Esta iniciativa foi organizada pela Zonta International e pelo Conselho Nacional da Mulheres do Luxemburgo (CNFL), com o apoio do Ministério da Igualdade de Oportunidades e da Obra Nacional Grã-Duquesa Charlotte.

Foto: Ministério da Saúde

Marcha pelas mulheres no sábado



Ainda sobre os eventos da “Orange Week”, destaque para a marcha contra a violência sobre as mulheres, marcada para este sábado, com partida do Glacis e chegada à Câmara dos Deputados. Em sinal de apoio à causa, vários edifícios emblemáticos um pouco por todo o país voltam também este ano a iluminar-se de laranja.

Sobre a violência doméstica, lembramos, a propósito, que ainda ontem o Observatório português de Mulheres Assassinadas revelou que o número de mulheres mortas este ano em Portugal em contexto de intimidade ou relações familiares próximas atingiu as 24. Por cá, os dados referentes ao ano passado não dão conta de mortes, mas, mesmo assim, a polícia foi chamada a intervir 715 vezes em casos de violência doméstica.