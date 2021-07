As imagens das inundações da passada semana vão marcar a memória dos residentes no Luxemburgo mas esta não é a primeira vez que o país passa por uma provação semelhante. Há quase três décadas, o Grão-Ducado inundava duas vezes no mesmo ano.

Flashback

Quem ainda se lembra das cheias de 1993?

(com Teddy JANS) Felizmente, inundações como as que vimos na semana passada não aconteceram todos os anos, até agora. Na verdade, as últimas chuvas torrenciais com uma dimensão comparável datam de 1993, quando o país foi atingido duas vezes por aumentos impressionantes do nível da água. A primeira vez, foi em meados de janeiro e a segunda pouco antes do Natal.

Em janeiro, chuvas intensas caíram durante dois dias, chegando a atingir os 60 litros/m2 em apenas 36 horas. O início da primeira inundação de 1993 foi semelhante ao vivido nestes dias de julho. No entanto, por ser inverno, as temperaturas e as rajadas de vento com mais de 110 km/h tornaram o trabalho de salvamento e evacuação muito mais difícil.

10 La rue du Pont à Echernach avait déjà subi deux fois la montée des eaux en 1993. Photo: Tessy Hansen

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. La rue du Pont à Echernach avait déjà subi deux fois la montée des eaux en 1993. Photo: Tessy Hansen A Schoenfels (Mersch), les crues avaient sérieusement perturbé le quotidien de la Vallée des sept châteaux. Photo: Le Sibenaler/Photothèque de la Ville de Luxembourg A Hesperange, pendant plusieurs heures, la route de Thionville n'était plus accessible qu'en bateau. Photo : Archives Luxemburger Wort Bienvenue à ''Hesperange-les-Bains", avec à l'arrière-plan le pont de l'autoroute qui était alors en construction. Photo: Tessy Hansen / Photothèque de la ville de Luxembourg A Dirbach, la Sûre avait dévasté le camping et emporté les caravanes des habitués. Photo: Armand Thill Immanquablement, commerces et habitations du Grund avaient fait les frais de la crue de l'Alzette. Photo: Anouk Antony Prairies et jardins inondés à Bereldange (section de Walferdange). Photo: Le Sibenaler/Photothèque de la ville de Luxembourg Pas simple de circuler alors dans la traversée de Bereldange... Photo: Le Sibenaler/Photothèque de la ville de Luxembourg/1993 Le centre de Mersch avait été impacté par des flots impressionnants. Photo: Le Sibenaler/Photothèque de la ville de Luxembourg Les vannes de vidange du réservoir d'Esch/Sûre avaient dû être ouvertes, le centre du village s'était retrouvé sous l'eau. Photo: Armand Thill

Depois de janeiro, falava-se da "inundação do século", mas apenas onze meses depois, o Luxemburgo iria passar por outra - e maior - provação.

Três dias antes do Natal, os níveis da água em todo o país voltariam a subir após duas semanas de chuva. Ettelbruck, Diekirch e Echternach foram, uma vez mais, os municípios mais afetados. Os danos foram consideráveis. Em Ettelbruck, em particular, a clínica de Saint-Louis teve de ser evacuada.

No entanto, estes dias de julho de 2021 ficarão marcados na memória de todos, não só pelo fato inesperado a meio do verão, como pela dimensão dos estragos, arrasando os países da Europa Central. A título de comparação: em Rosport, o Sûre atingiu os 7,8 e 7,97 metros, em janeiro e dezembro de 1993, respetivamente. Na última quinta-feira, o nível da água chegou aos 9,66 metros.

