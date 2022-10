As fissuras “apareceram apenas um ano após a entrada em funcionamento do túnel, em 2003", disse o porta-voz da Administração das Pontes e Estradas.

Segurança

Fissura no túnel Markusberg existe há 18 anos

Diana ALVES

A grande fissura no túnel Markusberg, cujas imagens têm circulado nos últimos dias na imprensa nacional, existe há 18 anos. A notícia é avançada pela RTL, que cita fonte da Administração das Pontes e Estradas.

As fissuras “apareceram apenas um ano após a entrada em funcionamento do túnel, em 2003", disse o porta-voz da Administração das Pontes e Estradas, Ralph di Marco. No entanto, o responsável garantiu ao canal luxemburguês que as fissuras não constituem qualquer perigo para os utentes da estrada, assegurando que, se assim não fosse, o túnel já teria sido fechado à circulação.

Di Marco adiantou também que o local é alvo de uma avaliação duas vezes por ano. As obras que vão sendo feitas no local dizem respeito sobretudo à estrada.

As fotografias tiradas na A13, no túnel Makusberg, por um automobilista, mostram algumas fissuras na estrutura, uma das quais aparenta ser relativamente profunda. Mas, segundo os responsáveis, não há razão para alarme.



