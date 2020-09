Perto de uma centena de obras foram mandadas parar durante as férias coletivas de verão no setor da construção, após fiscalizações da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM).

Fiscalizações. ITM manda parar quase 100 obras nas férias coletivas de verão

Henrique DE BURGO Perto de uma centena de obras foram mandadas parar durante as férias coletivas de verão no setor da construção, após fiscalizações da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM).

Ao todo, os inspetores efetuaram 283 fiscalizações relativas a 197 empresas, em 174 locais, entre os dias 31 de julho de 2020 a 23 de agosto de 2020, revelou esta segunda a ITM em comunicado.

Durante as fiscalizações foram emitidas ordens de paragem em 13 obras de empresas da construção e outras três em empresas do setor da instalação de sanitários, aquecimento e ar condicionado, por ausência de licença de trabalho durante as férias coletivas.

Os inspetores fecharam ainda 55 estaleiros devido a violações na área de segurança e saúde, enquanto outras cinco obras foram obrigadas a parar durante 48 horas por representarem perigo grave e iminente para a segurança e saúde dos trabalhadores.

A ITM encerrou também 19 instalações sem autorização de exploração de comércio. Além dos encerramentos, os inspetores ordenaram a 28 empresas a regularização de medidas na área de segurança e saúde.

Três patrões ficaram ainda sem licença de trabalho por empregarem ao todo 13 trabalhadores de outros países em situação irregular e sem autorização de trabalho. Um destes patrões foi mesmo multado em 25 mil euros por empregar ilegalmente dez destes trabalhadores em situação irregular. As autoridades abriram ainda processos a duas empresas, que empregavam um menor de 16 anos e outro de 15.

Por fim, o relatório da ITM refere que foram enviados três processos verbais ao Ministério Público sobre o emprego de trabalhadores de países terceiros em situação irregular, tráfico de seres humanos e trabalho juvenil/infantil.

