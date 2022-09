Um problema no oleoduto de Echternacherbrück, perto da fronteira, levou à fuga de 30.000 litros de querosene no rio Sauer.

Acidente

Findel volta a estar conectado com oleoduto após fuga de querosene

Ana Patrícia CARDOSO Um problema no oleoduto de Echternacherbrück, perto da fronteira, levou à fuga de 30.000 litros de querosene no rio Sauer.

Após a fuga de querosene do oleoduto da NATO, em Echternacherbrück, na fronteira com o Luxemburgo, na quarta-feira à tarde, a situação parece estar resolvida. Tanto que o Aeroporto do Findel anunciou que está de novo conectado com o oleoduto que abastece as aeronaves.

A empresa que gere a infraestrutura, a LuxAirport confirmou que o abastecimento de querosene foi completamente restabelecido no aeroporto.

Caso o cenário tivesse sido pior no oleoduto da NATO, o aeroporto poderia ter recorrido às suas reservas para garantir o funcionamento, relembra. Tal como aconteceu no verão de 2021, na sequência de um problema causado pelas inundações de julho.

Fuga de querosene em oleoduto "sem perigo para os residentes" de Echternacherbrück Oleoduto da NATO, na fronteira do Luxemburgo, ficou danificado durante os trabalhos de manutenção. Cerca de 30.000 litros de querosene foram derramados.

Esta quarta-feira à tarde, um problema durante os trabalhos de manutenção do oleoduto levaram à fuga de 30.000 litros de querosene no rio Sauer, no município alemão de Echternacherbrück, em frente à cidade luxemburguesa de Echternach. O acidente não acarretou nenhum risco para os residentes das áreas envolventes.



O oleoduto faz parte de uma rede europeia e serve para fornecer combustível a vários aeródromos da NATO, incluindo o Findel.

Construído no final da década de 1950, a parte do oleoduto no Luxemburgo começa em Echternach e passa por Osweiler, Berburg, Flaxweiler e Oetringen até ao Aeroporto do Findel.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.