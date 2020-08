Dividida em várias fases, a remodelação da pista do aeroporto luxemburguês deverá durar dois anos.

Findel vai estar em obras a partir da primavera de 2021

Com o setor da construção confinado até 20 de maio, grande parte das obras do país foram condicionadas pela pandemia como é o caso das já anunciadas obras de remodelação e alcatroamento da pista do aeroporto de Findel. Em causa, diz a RTL, a complexidade das obras e o atraso nos concursos públicos lançados não só no país como em toda a Europa.

O governo luxemburguês prevê, no entanto, que as obras arranquem já a partir da primavera do próximo ano. Quem o diz é o ministro da mobilidade, em resposta a uma pergunta parlamentar da bancada dos piratas.

Caso o calendário de trabalho seja respeitado, a remodelação estará pronta dois anos depois. Por questões de segurança, o projeto deverá ser dividido em várias fases. O objetivo é não interferir com as chegadas e partidas no aeroporto do Grão-Ducado, já que em média, antes da pademia, cerca de 6.300 aeronaves circulam na pista.









