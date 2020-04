O aeroporto luxemburguês quer retomar os voos comerciais já em maio mas a data pode ser adiada.

Findel reabre em maio?

Além dos anúncio da Luxair e da Lux-Airport não há qualquer indicação oficial sobre o regresso à normalidade do aeroporto luxemburguês já no arranque do mês que vem. Para já, o plano de desconfinamento do governo abrange apenas o setor da construção e as escolas, ainda assim, em notas separadas, tanto a companhia aérea do Grão-Ducado como a empresa que gere o aeroporto de Findel dizem-se prontas a retomar a atividade já a partir de 4 de maio.

"Estas datas ainda podem ser adiadas", avisa a Luxair. "Se houver um recomeço, será gradual. Obviamente, não vamos voar para os nossos 40 destinos e pretendemos fazê-lo em conformidade com as regras sanitárias com o uso obrigatório de máscara e um número mais limitado de passageiros", acrescenta o porta-voz da companhia, citado pelo Paperjam.

No mesmo sentido, a Lux-Airport espera "que os voos da Luxair sejam retomados a partir de 4 de maio" e diz-se preparada para reabrir todas as portas se outras companhias aéreas revelarem a mesma vontade.





