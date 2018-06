A pista do aeroporto do Findel, no Luxemburgo, esteve encerrada este sábado, entre o meio-dia e as 15:30, causando atrasos e desvios de alguns voos.

Findel: Pista encerrada perturba tráfego aéreo

A pista do aeroporto do Findel, no Luxemburgo, esteve encerrada este sábado, entre o meio-dia e as 15:30, causando atrasos e desvios de alguns voos.

De acordo com a Luxair, a pista esteve fechada devido a trabalhos no asfalto da pista, sendo que nenhum avião poderia aterrar.

Contudo, algumas descolagens foram possíveis.

Alguns voos com destino ao Grão-Ducado tiveram de ser desviados para Saarbrücken, na vizinha Alemanha.

O comunicado da Luxair sublinha ainda que esta interrupção poderá ter repercussões até este domingo, pelo que a empresa aconselha os passageiros da Luxair e LuxairTours a obterem informações através do site www.luxair.lu ou pelo número de telefone +352 2456-1.

