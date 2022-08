Este sábado um voo da companhia com destino à cidade portuguesa atrasou seis horas, depois de na quinta-feira um outro avião da transportadora ter deixado 180 passageiros em terra.

Findel. Novo voo da Easyjet com destino ao Porto volta a atrasar várias horas

Redação Este sábado um voo da companhia com destino à cidade portuguesa atrasou seis horas, depois de na quinta-feira um outro avião da transportadora ter deixado 180 passageiros em terra.

O voo Easyjet EJU7584 com partida do Luxemburgo e destino ao Porto voltou a atrasar várias horas este sábado, depois de na quinta-feira ter sido adiado um outro voo da companhia, e com o mesmo número, para o dia seguinte, devido a uma avaria no avião.

Na quinta-feira, cerca de 180 passageiros tinham visto o seu voo com destino ao Porto ser adiado para o dia seguinte, devido a um problema técnico no aparelho.

O voo EJU7584 estava previsto sair do Luxemburgo às 21h25 mas acabou por ficar em terra devido a um "problema no sistema elétrico". A avaria atrasou depois a hora de chegada do avião ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, prevista para lá da hora do fecho da pista, pelo que foi dito aos 180 passageiros para regressarem à zona de embarque do aeroporto. Mas duas horas depois, e devido à hora de encerramento do aeroporto do Porto, a aeronave acabou mesmo por ficar no Grão-Ducado, tendo os passageiros que seguir no voo do dia seguinte, a meio da tarde.

Este sábado, segundo notícia a RTL, aconteceu situação semelhante com o voo da Easyjet com destino ao Porto que estava previsto descolar pelas 16h25.

Os mais de cem passageiros do voo, também com o número EJU7584, tiveram de esperar mais de seis horas no aeroporto do Findel antes de voarem para a cidade portuguesa, de acordo com a estação.

À estação muitos queixaram-se de falta de informações por parte da companhia, que adiou logo à partida a descolagem do voo por quatro horas. Os passageiros foram informados através da sua aplicação que o voo estava atrasado mas não receberam qualquer explicação até cerca das 20h15, refere a RTL.

O embarque só aconteceria às 21h30, quando o avião chegou finalmente ao aeroporto luxemburguês, de acordo com o testemunho de um passageiro ao canal. O voo acabaria por descolar por volta das 22 horas.





