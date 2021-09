As atuais medidas sanitárias em vigor no aeroporto do Findel foram prolongadas até ao próximo dia 18 de outubro.

Findel

Governo prolonga medidas sanitárias para quem chega ao Luxemburgo de avião

Henrique DE BURGO As atuais medidas sanitárias em vigor no aeroporto do Findel foram prolongadas até ao próximo dia 18 de outubro.

O anúncio foi feito esta tarde num comunicado conjunto dos ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Saúde.

Qualquer pessoa com 12 anos ou mais que chegue ao Luxemburgo por via aérea deverá fazer-se acompanhar por um de três documentos: certificado de vacinação completa, certificado de recuperação com prazo de seis meses ou teste com resultado negativo à covid-19. O teste pode ser PCR com prazo de 72 horas ou antigénio com prazo de 48 horas antes do embarque.

Qualquer um dos documentos pode ser apresentado em formato digital ou em papel e, se necessário, traduzido numa das línguas administrativas do Luxemburgo, em inglês, português, italiano ou espanhol.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.