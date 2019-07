Findel é o aeroporto mais “rápido” do mundo

Entre a aterragem do avião e a saída das instalações do aeroporto do Luxemburgo os passageiros perdem em média 15,5 minutos. Este é um tempo recorde que faz do aeroporto do Findel o mais “rápido” do mundo.

O indicador “Airport Exit Index”, elaborado pela empresa alemã Blacklane, conclui que é então necessário cerca de um quarto de hora para os passageiros saírem do terminal do Findel, desde a aterragem do avião até seguirem viagem num outro meio de transporte, público ou particular.

Logo a seguir ao do Luxemburgo surge o aeroporto de Roterdão, na Holanda, com uma média de 16 minutos. A fechar o pódio está o aeroporto búlgaro de Sófia, com 21 minutos.

Há uma razão lógica e simples que explica estes tempos reduzidos: a dimensão dos aeroportos. Tanto o do Luxemburgo como e de Roterdão e de Sófia são aeroportos pequenos, daí ser mais rápido ‘atravessá-los’.

No aeroporto de Kansai, no Japão, por exemplo, são precisos 80,5 minutos para sair do terminal. Este é, de resto, o aeroporto mais “lento” do mundo, segundo esta classificação. Em segundo lugar está outro aeroporto japonês: o de Tóquio, com 56 minutos. O aeroporto de Santiago, no Chile, é o terceiro mais “lento” mundo, com 54 minutos.